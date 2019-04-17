Кого бы украинцы не выбрали своим президентом, существенных изменений в стране не произойдет, пока не будет разбит каждый кирпич монументальной коррупционной системы.

Ведь без этого невозможно реформировать ни одну из отраслей. А прежде всего с чего нужно начать - это сокращение государственного аппарата управления делами. Минимум в 10 раз. На что нужна только политическая воля президента. Так считает экс-сотрудник ГУД Геннадий Лапицкий, сообщают «Економічні новини».

– Какая из начатых реформ по Вашему мнению ключевая?

– Если говорить на примере Володарки и Володарского района, где я занимаюсь фермерством, то, несомненно, - это административная реформа. Она не просто открывает новые возможности перед сельскими общинами, а благодаря ей председатель села или мелкий чиновник уже не сможет чувствовать себя, как феодал или обладатель Володарки. Децентрализация полностью перезагружает общины. Главы сельсоветов, которые не заботятся о своей общине, а только смотрят на нее, как на свои владения в Володарке, уходят в небытие. На место такого Карабаса-Барабаса придут хозяйственники с мышлением современного менеджера. Кроме полномочий, они получат бюджет и возможность тратить его на нужды общины. Поэтому будет заинтересованность в том, чтобы было как можно больше предпринимателей. А это формирование среднего класса. Должно быть свободное предпринимательство и свобода развития территорий.

– Как Геннадий Лапицкий, как житель Володарки видит развитие Володарской общины?

– Для этого нам не нужно дробить район на какие-то феодальные владения, а сохранить его со всеми селами и образовать Володарское ОТГ. Местным общинам нужно предоставить максимальное количество полномочий. Для этого должна быть полностью перезагружена вся системы государственной вертикали. Также нужны существенные сокращения государственного аппарата и приход в структуру молодых специалистов.

– Геннадий Лапицкий работал в Государственном управлении делами, в ГУД, то есть Вы тоже в прошлом часть этого государственного аппарата.

– Я работал там в 2000 году заместителем начальника транспортного управления ГУД. И до сих пор мог бы там работать, но я устал. ГУД по своей сути - это паразитическая структура. Ее нужно уменьшить минимум в 10 раз. Оставить протокольную часть, для обслуживания иностранных делегаций и минимальную автобазу. Ее тоже можно сократить в хороших 5 раз. Целый ряд санаториев, предприятий, относящихся к ГУД, нужно наконец отдать на приватизацию. ГУД создал Леонид Кучма. Виктор Ющенко говорил о том, что его надо уменьшить, но не сделал этого. Петр Порошенко тоже говорил, что это паразитическая структура, но, тем не менее, она до сих пор работает. Структура остается, потому что это еще одна грядка, чтобы там что-то отмывать. Это бельмо на бюджете, еще один клубок коррупции. Все это изменить в силах нового президента, но нужна политическая воля. Реальные изменения, а не на словах. Это касается и состава Верховной Рады. Там тоже требуется перезагрузка.

Как Вы это видите?

Нам хватит 150 депутатов, но профессиональных и эффективных. С прогрессивным мышлением, честных и патриотичных. Депутат не должен раздавать своим избирателям какую-то помощь или что-то предоставлять обществу на своем округе. Он должен создать законы, которые обеспечат общинам и людям нормальную достойную жизнь. То есть не приходить в школу и дарить, например, компьютерный класс, а создать законы, по которым люди на местах будут жить по правилам. Независимо от того, у кого сколько денег или власти в обществе. Для этого нужно, чтобы депутатов избирали за их профессионализмом, а не по признаку «хороший человек» или «он был на Майдане». И это касается советов всех уровней. В маленькой сельской раде тоже нужны люди с соответствующим профессиональным уровнем, интеллектом, моральным качествам.

Страна в ожидании второго тура выборов президента. Делая этот выбор, какими маркерами пользуется Геннадий Лапицкий?

В риторике кандидатов было много призывов к вопросам, которые не относятся к компетенции президента. Внутренняя жизнь страны - это работа экономической машины, которая обеспечивает гражданам возможность реализации и достойную жизнь. Этот вопрос премьера и его Кабмина. Он должен быть хорошим хозяйственником. Президент - это внешняя политика, армия, государственная стратегия. Перед нашей страной сейчас стоят ряд вызовов, требующих от будущего президента прежде всего политической воли, решимости и самопожертвования. Это камикадзе. Надо себя принести в жертву, чтобы достичь мира в стране, обеспечить соблюдение гарантированных Конституцией прав и свобод граждан. А прежде всего должен быть разбит каждый кирпич монументальной коррупционной системы, - утверждает Геннадий Лапицкий. - Без этого невозможно реформировать одну из отраслей.

Геннадий Лапицкий, фермер, в обработке которого паи людей в шести селах Володарского района.

Хозяйничает на своей земле, где и родился и сейчас живет.

Построил элеватор, который работает на альтернативной энергетике.

Создал ООО «Сельхозтехника Нова» с современным парком сельхозтехники. Взял в свой парк на полное бесплатное обслуживание все школьные автобусы Владычицы.

Работать начал сразу после окончания школы. Прошел путь от подсобного на строительстве до заместителя директора Усть-Кутский нефтебазы в Иркутской области.

Окончил индустриальный институт.

Вернулся на Украину в 1987 году. С тех пор работал на разных должностях в Володарке.

В 2000 году работал заместителем начальника транспортного управления Государственного управления делами.

Впоследствии занялся агробизнесом.

Создал около 50 рабочих мест, обновил объекты местной инфраструктуры.

Имеют с женой двоих детей и внучку.