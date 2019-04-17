Суд приговорил к реальной мере наказания 22-летнего мужчину, который, будучи в 2014 году несовершеннолетним, сотрудничал с террористической организацией «ДНР», сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В ходе судебного процесса установлено, что 5 мая 2014 года, когда город Дружковка был оккупирован боевиками, 17-летний местный житель добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, в составе которого нес «службу» на одном из блокпостов террористов. В обязанности новобранца, «вооруженного» деревянной палкой, входило регулирование дорожного движения и незаконная проверка документов водителей и багажа автомобильного транспорта.

Указанные действия несовершеннолетнего квалифицированы по ч. 2 ст. 260 УК Украины как участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

После выхода из рядов террористов юноша продолжил преступную деятельность и трижды попадал на скамью подсудимых, а именно: в марте 2017 был осужден за грабеж, в ноябре того же года – за уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ, а в ноябре 2018 - за кражу, наказание за которую, а это – ограничение свободы сроком 1 год и 1 месяц, до настоящего времени не отбыл.

Учитывая вышесказанное, суд пришел к выводу об обоснованности доводов прокуратуры о вынесении обвиняемому окончательного приговора с реальным лишением свободы, а следовательно ближайшие 3 года своей жизни молодой человек проведет за решеткой.