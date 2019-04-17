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Луцкий районный суд 10 апреля рассмотрел иск настоятеля Свято-Иоанно-Богословской общины Украинской Православной Церкви села Серхов Маневицкого района Волынской области протоиерея Василия Поповича о бездействии прокурора Волынской области и обязал начать расследование в связи с правонарушениями.

Фото: УНИАН

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, заявление было подано 1 апреля. Согласно жалобе заявителя, сведения в Единый реестр досудебных расследований по уголовным правонарушениям должны были быть внесены по следующим статьям:

◾ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
◾ст. 178 УК Украины (Повреждение религиозных сооружений или культовых домов);
◾ст. 179 УК Украины (Незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь);
◾ст. 180 УК Украины (Препятствование осуществлению религиозного обряда);
◾ст. 295 УК Украины (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку);
◾ст. 296 УК Украины (Хулиганство);
◾ст. 341 УК Украины (Захват государственных или общественных зданий или сооружений);
◾ст. 356 УК Украины (Самоуправство);
◾ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением):
◾ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Суд посчитал незаконным бездействие прокурора Волынской области, который не внес в ЕРДР сведения о нарушении прав верующих общин УПЦ, и удовлетворил иск протоиерея  Василия Поповича.

В УПЦ также сообщили, что протоиерей Василий Попович в 2016 году получил медаль за оказание гуманитарной помощи украинским военным в зоне ООС от волонтерского движения «Матери Мира». Вместе с волонтерами его приветствовал и боевой офицер, представитель подразделения, которому священник Волынской епархии Украинской Православной Церкви доставлял благотворительную помощь, собранную его прихожанами.
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