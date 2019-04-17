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Представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что пресс-конференцию кандидата в президенты перед дебатами организовать «малореально».

Об этом он сказал в эфире Радио НВ, передает Укринформ.

«При желании это малореально, поскольку у нас остались буквально пара дней, а в пятницу у нас дебаты. Команда будет представлена во второй тур, как об этом и говорил Зеленский. Поэтому, при всем уважении к коллегам, я думаю, что это проект слабо реализовать», - сказал Разумков.

Также представитель штаба добавил, что уже после второго тура президентских выборов провести подобную пресс-конференцию «более реально и возможно».

При этом в ответ на вопрос журналиста радио «Почему вы избегаете общения с медиа?» Разумков отметил, что командой кандидата обо всех ключевых вопросах будущей политики кандидата Зеленского «было сказано более чем достаточно».

Стоит заметить, что представители ряда СМИ и медийных организаций, объединенные в Медиадвижение «Медиа за осознанный выбор», призывают шоумена и кандидата на пост Президента Украины Зеленского выйти на пресс-конференцию не позднее 18 апреля - официальной даты дебатов.  

Представители Медиадвижения заметили, что во время предвыборной кампании Зеленский обнародовал десятки видеороликов, которые стали информационными поводами для новостей и материалов в СМИ, дал ряду «избранных СМИ» несколько интервью еще перед первым туром выборов, но в течение последних нескольких недель лично избегает прямой и полноценной коммуникации с отечественными журналистами.
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