Медиадвижение «Медиа за осознанный выбор» обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести пресс-конференцию не позже 18 апреля, то есть официальной даты дебатов 19 апреля, чтобы «обеспечить диалог с представителями медиа в частности и украинских в целом».

«Наш профессиональный долг как журналистов – доносить общественно важную информацию до граждан вовремя и в полном объеме. Поскольку вы игнорируете наши запросы и просьбы об интервью, мы не можем выполнять функции, возложенные на нас обществом, в полном объеме», - говорится в обращении, передает Радио Свобода.

«Докажите, что принципы открытости и прозрачности, которые вы декларируете, - это не пустые слова и предвыборные лозунги», - указывают авторы обращения, к которому присоединились 20 медиаорганизаций, среди которых телеканал UA: Первый, Украинское радио, Общественное радио, Радио НВ, агентство Укринформ, издание «Новое время» и другие.

Во время своей избирательной кампании Зеленский несколько раз общался с журналистами напрямую. Ведущим каналом коммуникации этого кандидата в президенты является распространение видеороликов, которые становятся информационными поводами для новостей и материалов в СМИ. Позицию Зеленского также освещает его штаб, который направляет средствам информации текстовые сообщения.

По официальным результатам выборов президента Украины 31 марта, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей. Повторное голосование по этим двум кандидатурам состоится 21 апреля.