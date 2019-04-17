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В пятницу, 19 мая, на Монастырском острове города Днепра (площадка у Свято-Николаевского храма) состоится XVІ Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «Надднепрянские Пасхальные песнопения».

Фото: УПЦ

Открытие фестиваля состоится 12.00, сообщает информационный отдел Днепропетровской епархии УПЦ.

В программе фестиваля - выступления коллективов Днепра и Днепропетровской области, а также иногородних коллективов.

Организаторы приглашают всех любителей духовной музыки в дни Пасхальных празднеств посетить фестиваль.

Вход свободный.
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