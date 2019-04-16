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Пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили двух человек, которые незаконно проникли в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

По данным Госпогранслужбы, нарушителями оказались гражданка России и гражданин Украины 1990 и 1981 года рождения. Попала пара на режимную территорию в пешем порядке вне установленных пунктов контроля с целью экстремального туризма и отдыха.

В отношении лиц составлены административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Стоит отметить, что попала иностранная гражданка в нашу страну в установленном порядке через один из авиационных пунктов пропуска. Сейчас принято решение о сокращении срока ее пребывания и запрета въезда на территорию Украины.
ForUm

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