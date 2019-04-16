Завтра, 17 апреля, в Украине сохранится прохладная погода с дождями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«17 апреля в Украине погода будет – так себе. Будут идти дожди, подрывать ветер и еще будет холодно, +7-12 градусов максимально», – написала она.

По прогнозу синоптика, потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.

«В Киеве завтра - бррр. Дождь, ветер, +10 градусов. Но уже в четверг распогодится», – подчеркнула Диденко.