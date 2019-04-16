На основании решения Священного Синода УПЦ от 3 апреля к числу местночтимых святых Александрийской епархии была причислена подвижница благочестия ХХ в. Иулита Педан (1895-1955).

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На заседании комиссии по вопросам канонизации Александрийской епархии, которое состоялось 9 апреля, обсудили ряд вопросов, касающихся проведения торжеств по случаю прославления блаженной исповеднице Иулиты, сообщает пресс-служба Александрийской епархии УПЦ.

Председатель епархиального комиссии по вопросам канонизации протоиерей Евгений Гуменюк представил к рассмотрению присутствующих краткую биографическую справку о еще одной александрийской исповеднице ХХ века - Агафье Авраменко (1906-1990). Обсуждались также вопросы о сборе информации и подготовке к канонизации протоиерея Никиты Ольшанского.

На заседании комиссии было принято решение продолжить сбор документов и свидетельств жителей Александрии о жизни и подвигах исповедников ХХ века протоиерея Никиты Ольшанского, Агафьи Авраменко, а также подготовить соответствующие документы на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации Священного Синода УПЦ.