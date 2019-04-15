Около 18:50 в Соборе Парижской Богоматери в центре Парижа начался крупный пожар. В результате пожара рухнул шпиль исторического памятника.

Попытка приватизации национализированного ранее «Приватбанка» может привести к новому экономическому кризису и дефолту. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева.

75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом.

Кандидат в президенты Украины, действующий Глава государства Петр Порошенко приглашает своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 19 апреля. Об этом на брифинге сообщил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

Шевченковский районный суд Киева 15 апреля принял решение отказать в продлении срока отстранения от должности подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Решение приняла судья Наталья Притула.

Билборды в стилистике кандидата в президенты, действующего Главы государства Петра Порошенко, появившиеся 14 апреля в разных городах Украины, размещены с нарушением законодательства и будут демонтированы. Об этом сказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Информацию о передвижении автомобиля сотрудника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова диверсантам передал сотрудник налоговой полиции. Об этом говорится в материалах суда.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал Кодекс о процедурах банкротства.

Ряд украинских СМИ сообщили, что заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос покинул территорию Украины.