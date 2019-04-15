Кандидат в президенты Украины, действующий Глава государства Петр Порошенко приглашает своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 19 апреля. Об этом на брифинге сообщил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, передает УНИАН.

«Петр Порошенко в дополнение к дебатам, предусмотренных законодательством, предлагает Зеленскому в тот же день, 19 апреля, провести еще одни - на стадионе «Олимпийский» с 16 до 18 часов», - сказал Медведев.

Он объяснил, что именно такой временной промежуток обусловлен тем, что уже в 19:30 оба кандидата должны быть на Общественном телевидении, где в соответствии с законодательством, в 20:00 должны начаться дебаты.

«Мы считаем, что это конструктивное и рациональное предложение, и у Зеленского нет никаких оснований его не принять, если он стремится к содержательным дебатам», - подытожил Медведев.

Как ранее сообщал ForUm, ранее Медведев заявил, что дебаты с Порошенко на «Олимпийском» 19 апреля могут состояться, если они не будут совпадать по времени с дебатами в эфире Общественного.