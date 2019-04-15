Информацию о передвижении автомобиля сотрудника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова диверсантам передал сотрудник налоговой полиции.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что с 4 апреля Служба безопасности под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры расследует подрыв автомобиля сотрудника ГУР Минобороны (по данным СМИ, им является майор спецназа Кирилл Буданов).

Установлено, что в 03:17 4 апреля диверсант, находясь на автомобильной парковке супермаркета на ул. Академика Вильямса, по неустановленным мотивам, предпринял попытку установления самодельного взрывного устройства на днище (с внешней стороны кузова под сиденьем водителя) автомобиля Chevrolet Evanda, которым пользовался разведчик.

В момент установки произошла самовольная детонация самодельного взрывного устройства.

Диверсант от полученных ранений скончался в больнице.

Согласно письму Департамента контрразведки СБУ установлена женщина, которая оформила нотариально заверенное приглашение для погибшего диверсанта – гражданина Киргизии Алексея Ломако.

Также установлены другие подозреваемые в пособничестве преступлению.

«Согласно письму 5-го управления Департамента контрразведки СБ Украины от 04.04.2019 № 2/5/2-12/5 нт установлено, что информацию о передвижении автомобиля потерпевшего по БД (базе данных) «Безопасный город» получал сотрудник налоговой полиции Киева..., который по просьбе своего кума... предоставил пароль и удаленный доступ к компьютеру, на котором было установлен ключ от «Безопасного города», - сказано в материалах суда.

В ходе проведения обыска у фигуранта дела правоохранителями обнаружено и изъято почти 1,5 млн гривен, 24,3 тыс. долларов, 4,8 тыс. евро и 9,7 тыс. туркменских манат.

Все изъятые денежные средства арестованы по ходатайству военной прокуратуры.

Напомним, 4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику военной разведки.

В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, который предпринял попытку установить мину под машину. Вскоре он умер в больнице.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.