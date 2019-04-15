Ряд украинских СМИ сообщили, что заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос покинул территорию Украины.

Они ссылаются на Facebook-страницу журналиста Василия Крутчака. Журналист утверждает, что Матиос выехал из страны якобы из-за конфликта с Президентом Петром Порошенко.

Отмечается, что по имеющимся номерам телефона Матиос не отвечал, на сообщения в мессенджере на момент публикации не отреагировал, сообщает УНИАН.

В военной прокуратуре Центрального региона не предоставили никакой информации относительно того, покинул ли Матиос территорию Украины, или находится на своем рабочем месте.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры отметили, что для того уточнения этой информации необходимо направить им информационный запрос: «Мне надо этот вопрос уточнить, я должен от вас предоставить запрос, то есть присылайте соответствующий запрос», - заявил собеседник.