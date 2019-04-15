Билборды в стилистике кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, появившиеся 14 апреля в разных городах Украины, размещены с нарушением законодательства и будут демонтированы.

Об этом сказал Украинской правде пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

«По предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов», - отметил он.

По словам спикера, сейчас полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлено размещение этой политической рекламы.

Тракало добавил, что распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации влечет наложение штрафа.

Между тем, в Администрации Президента заявили, что команда Порошенко не имеют отношения к этим бордам.

«Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую ​​глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным», - сказал Громадському заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

Накануне пользователи соцсетей публиковали фото билбордов, на которых изображен уходящий Порошенко и надпись «конец».

Ранее в этом месяце в разных городах Украины появились билборды, на которых с надписью «21 апреля. Решающий выбор» и ​​было размещено фото президентов Украины и России.

В избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что такие агитационные плакаты является официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты.

21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины, в который вышли два кандидата: Владимир Зеленский и Петр Порошенко.