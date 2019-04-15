Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены и других преступлений директора Госбюро расследований Романа Трубы, расследование проводит Служба безопасности Украины.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по фактам возможного совершения должностными лицами Государственного бюро расследований уголовных преступлений, предусмотренных ст. 111, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса.

Расследование начато 29 марта во исполнение решения Соломенского районного суда Киева.

1 апреля уголовные производства детективы НАБУ направили в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об определении подследственности, поскольку перечисленные преступления, за исключением ст. 364, к подследственности НАБУ не относятся.

В свою очередь, как сообщили в САП, досудебное расследование поручено СБУ.

Как известно, 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР избран Роман Труба.