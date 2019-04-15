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Действующий Президент Украины Петр Порошенко останется в политике, независимо от результатов выборов.

Об этом заявил заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко в интервью Украинской правде.

«Порошенко однозначно остается и в украинской политике, и в истории – независимо от результатов выборов. Я убежден, что Президент Порошенко (он всегда останется президентом – приставка «президент» не убирается, исключение – только Янукович) сделает все от него зависящее, чтобы сохранить международную коалицию против России в поддержку Украины», - отметил политик.

По его словам, Порошенко сделает все, чтобы собственный дипломатический опыт использовать для того, чтобы санкции с России не были сняты.

«Он точно не оставит Украину и он будет помогать всеми возможными ему средствами», - заявил Березенко.
ForUm

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