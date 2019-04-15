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Центральная избирательная комиссия на своем заседании передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины – и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени по выборам Президента Украины для повторного голосования в заграничном избирательном округе.

Как сообщили ForUm’у  в пресс-службе ЦИК, всего на 101 заграничный избирательный участок передано 436 тысяч 528 бюллетеней.

После завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии.
ForUm

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