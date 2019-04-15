В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло около 19:00 в воскресенье, 14 апреля, в Фастове, погибла несовершеннолетняя пассажирка.
Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, за рулем автомобиля «ВАЗ-2106» находился 18-летний житель села Великая Снитинка без водительского удостоверения. Телесных повреждений не получил, трезвый.
В результате аварии его 17-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, получила травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Автотранспортное средство изъято и помещено на площадку временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Продолжается следствие.
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