Пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко заявил, что полиция умаляет количество собравшихся на НСК «Олимпийский» украинцев во время выступления Петра Порошенко.

«Настоящий взрыв позитива на стадионе «Олимпийский». Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки и невероятная вера в глазах. Больше всего поразил гимн, который прямо на стадионе пели 20 тысяч человек (жаль, что полиция умаляет количество собравшихся сегодня)», - написал он в Facebook.

На самом деле украинцев, которые требуют дебатов от кандидата Зеленского, гораздо больше, резюмировал Цеголко.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 апреля, не прибыл на стадион «Олимпийский» (Киев), где его ждал президент Украины Петр Порошенко для дебатов.

3 апреля именно Зеленский призвал Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Глава государства согласился на это предложение.