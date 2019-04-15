также в разделеОбщество
СБУ расследует возможную госизмену Трубы 12
Карпаты засыпало апрельским снегом 12
Мангер продолжит работать главой Херсонского облсовета 23
В Украину идут заморозки и мокрый снег 64
В Уганде умер украинский миротворец 21
Боевик батальона «Гиви» ехал в Киев устраиваться на работу 68
В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев 43
Денис Манжосов займет место Зеленского в «Квартал 95» 3909
За неделю через линию соприкосновения пропустили 284 тысячи человек 26
Пограничники задержали контрабандистов с 800 кг сала 37
Украинцев предупредили о заморозках 102
Украинцы могут путешествовать в Таиланд уже без виз 39
Пограничники задержали организаторку «выборов» главаря «ДНР» 62
В Лондоне водитель врезался в автомобиль посла Украины 31
В Украине создан новый заповедник 60
Украинцам задерживают выплату больничных 133
Украина получила 35 боевых машин Hummer от США 89
В Киевской области полиция пресекла рейдерский захват аграрного кооператива 31

Участие в публичном выступлении Президента Украины, кандидата в президенты Петра Порошенко, состоявшемся на НСК «Олимпийский», приняло около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба СБУ.

«Службой безопасности Украины обеспечено антитеррористическое сопровождение мероприятий», - отмечается в сообщении.

В воскресенье, 14 апреля, кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» на назначенные его штабом дебаты, на которые был приглашен и кандидат в президенты Владимир Зеленский. Однако тот не пришел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3150 грн.
28
Теги