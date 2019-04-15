Участие в публичном выступлении Президента Украины, кандидата в президенты Петра Порошенко, состоявшемся на НСК «Олимпийский», приняло около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба СБУ.

«Службой безопасности Украины обеспечено антитеррористическое сопровождение мероприятий», - отмечается в сообщении.

В воскресенье, 14 апреля, кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» на назначенные его штабом дебаты, на которые был приглашен и кандидат в президенты Владимир Зеленский. Однако тот не пришел.