В Уганде умер украинский военнослужащий, который участвовал в миротворческой миссии ООН в Демократической республике Конго.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, украинский полковник Юрий Политько умер 11 апреля в результате тяжелой формы малярии в госпитале 4-го уровня города Кампала.
Военнослужащий Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины служил военным наблюдателем в городе Китчанга.
«Это трагедия не только для семьи, но и для всей Украины, которая потеряла своего верного сына. Военнослужащие украинского национального контингента в ДР Конго выражают свои искренние соболезнования родным и близким украинского офицера в связи с невосполнимой утратой и продолжают выполнять свой долг при любых обстоятельствах», - говорится в сообщении.
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