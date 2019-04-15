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В Люботине Харьковской области сгорел храм Николая Чудотворца.

Об этом сообщается на странице Харьков 1654 в Facebook. 

По неизвестным причинам около 18:10 помещение на ул. Чудновского, 11 загорелось. Огонь быстро охватил 120 кв. м и перешел на крышу. Местные жители сняли на видео, как вследствие пожара упал охваченный пламенем купол. 

На место происшествия приехало 6 пожарных подразделений. По предварительной информации в храме никого не было, пострадавших нет.  

Известно, что этот храм был Московского патриархата. Его построили еще в 1890 году, однако во времена Второй мировой войны был разрушен, а на его месте обустроили железнодорожное управления. Храм реконструировали в 1975 году, тогда же построили алтарную часть, правое крыло и несколько служебных помещений.

 
ForUm

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