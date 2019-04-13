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Прибрежная акватория Азовского моря объявлена гидрологическим заказником общегосударственного значения «Приморский». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины. 

Соответствующий Указ 11 апреля подписал Президент Украины Петр Порошенко. Площадь заказника - 13 000 115 гектаров вдоль морского побережья от Бердянского и к Приазовского района. 
Как отметил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, заказник «Приморский» создается с целью сохранения биологического разнообразия акватории Азовского моря, поскольку акватория является кормовой базой для перелетных птиц, ареалом обитания ряда редких видов флоры и фауны, нерестилищем и местом нагула многих видов рыб, в частности, краснокнижных.

«Рыбные ресурсы Азовского моря крайне истощены и нуждаются в восстановлении. Виной этому является браконьерство, чрезмерный промышленный вылов и загрязнения окружающей среды. Именно этот заказник мы создаем, чтобы получить экологический коридор, который объединит все территории и объекты природно-заповедного фонда и будет способствовать восстановлению рыбных ресурсов Азовского моря», - пояснил Семерак.

Территория заповедника имеет большое видовое разнообразие флоры и фауны. Там обитают около 150 видов беспозвоночных животных, 80 видов рыб и около 20 видов водорослей-макрофитов. Наибольшую природоохранную ценность акватория заповедника имеет для осетра русского и севрюги обычной, которые занесены в Красную книгу Украины и международных Красных списков. 
Кабмину поручено в шестимесячный срок обеспечить соблюдение режима охраны и сохранения акватории Азовского моря, объявленной этим Указом заказником общегосударственного значения, с сохранением рыболовства. 
ForUm

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