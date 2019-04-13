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Европейский Союз был вынужден убрать нескольких человек из своего антироссийского санкционного списка из-за недостаточности доказательств их причастности к событиям в Украине. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD).

При этом имена исключенных из перечня лиц не называются, однако уточняется, что из него были вычеркнуты девять украинцев, которые входили в окружение беглого президента Украины Виктора Януковича.

Как отмечается, в настоящее время в санкционный список ЕС включены 170 человек и 44 организации, которые, с точки зрения Брюсселя, своими действиями подрывали территориальную целостность Украины и способствовали обострению конфликта в стране.
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