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В публикации Die Welt говорится о санкциях, которые снятые с окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, в течение предыдущих лет. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии Николай Точицкий в Twitter.

«Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет. Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, которые были снятые в предыдущие годы», - написал он. 

Напомним, ЕС исключил из санкционного списка, который он ввел в 2014 году относительно окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, девять человек из-за недостаточности доказательств. Об этом со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. 

 
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