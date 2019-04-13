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Facebook выделил генеральному директору Марку Цукербергу 20 миллионов долларов на его личную безопасность.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финансовую документацию компании, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

«Facebook в пятницу объявил о выделении генеральному директору Марку Цукербергу 20 миллионов долларов с целями обеспечить его безопасность», - говорится в сообщении.

Сумма в четыре раза больше, чем он получил в 2016 году, тогда компания выделила Цукербергу 5,1 млн долларов.

Отмечается, что такое увеличение расходов почти полностью связано с более высокой стоимостью оплаты услуг безопасности.

В компании заявили, что Цукерберг получил почти 10 миллионов долларов в 2018 году плюс дополнительное пособие в размере 10 миллионов долларов в новом году, «чтобы покрыть дополнительные расходы, связанные с Цукербергом и личной безопасностью его семьи».

Эти средства используются для обеспечения безопасности в «резиденциях и личных поездках» Цукерберга. Однако, около 2,6 млн долларов из указанной суммы были связанны с «использованием частного самолета в личных целях».

Как отмечает издание, в Facebook уделяют большое внимание безопасности своего руководства. Так, например, компания отслеживает местоположение определенных пользователей, которых считает угрозой для Facebook и ее руководителей.
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