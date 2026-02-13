Українцям дозволили монетизувати Facebook

Компанія Meta масштабувала програму монетизації контенту у Facebook для українських користувачів. Відтепер автори можуть отримувати дохід не лише з відео, а й з фото, текстових дописів та сторіз.

Перші виплати українські автори з аудиторією від 5–10 тисяч підписників почали отримувати ще у січні 2026 року. Раніше монетизація працювала в тестовому режимі та була доступна обмеженій кількості користувачів, повідомило Digital Masons.

Тепер Meta офіційно розширила доступ до Content Monetization Program — єдиної програми монетизації контенту у Facebook. Вона доступна лише для професійних сторінок, які відповідають політиці і вимогам компанії.

Нова система дозволяє авторам заробляти на:

- фото та текстових дописах;

- відео і сторіз;

- Performance Bonus — бонусній винагороді за активність контенту навіть без прямого розміщення реклами.

Уся інформація про доходи відображається в розділі Insights у Professional Dashboard та Meta Business Suite. Автори можуть бачити, які формати й конкретні публікації приносять найбільше коштів.

Раніше різні формати мали окремі програми з власними вимогами, що ускладнювало монетизацію. Тепер ці інструменти об’єднали в одну систему.

За оцінками експертів, йдеться радше про додатковий дохід, а не повноцінну заміну основного заробітку — особливо для сторінок із невеликою аудиторією.

Нова модель також відкриває більше можливостей для рекламодавців: бренди зможуть розміщувати рекламу в контенті конкретних авторів і точніше працювати з цільовою аудиторією за відносно невеликі бюджети.

