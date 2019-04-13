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Национальный банк Украины за январь-март 2019 года совершил 284 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и проведения валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, проверки проводились в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в г. Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были следующие:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

непредставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально, в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
ForUm

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