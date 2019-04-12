В Киевской области открыта новая астрономическая обсерватория Национального центра управления и испытаний космических средств, сообщает пресс-служба Минобороны.

Объект будет работать в интересах национальной безопасности, обороны и экономики страны.

«Предназначением открытой астрономической обсерватории является наблюдение за искусственными спутниками Земли. Другой запущенный в эксплуатацию объект – это система Збруч, которая осуществляет контроль за космическими объектами, находящимися на орбите. В частности, и за космическим мусором, который представляет потенциальную угрозу. На сегодня мы уже имеем каталог с примерно 12 тыс. космических объектов, за которыми наблюдаем и осуществляем контроль», - рассказал начальник центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

В Национальном центре управления и испытаний космических средств сообщили, что в Украине подобных астрономических обсерваторий несколько. Все они имеют разные задачи.

Они имеют возможность получать информацию о конкретном назначения каждого космического объекта, оперативно проводить оценку его возможностей с точки зрения потенциальных угроз. Кроме того, способны формировать целеуказания для ударных систем высокоточного оружия.