Европейский Союз выделит 1 млн 53 тыс евро на восстановление астрономическо-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван (Черногорский хребет, Карпаты).

Соответствующее грантовое соглашение заключили Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Республики Польша, сообщает Евроинтеграционный портал.

«Концепция, предложенная Прикарпатским национальным университетом, заключается в создании так называемого трансформера, который объединит современный научно-исследовательский центр с базой подготовки специалистов для проведения поисково-спасательных операций», - отметили в университете.

Проект «Адаптация бывшей обсерватории на горе Поп Иван для нужд высокогорного спасательного центра» реализуют в рамках программы ЕС трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина (PL-BU-UA) 2014-2020.

На ее основе планируется создать Международный научный центр «Обсерватория» Прикарпатского университета и Варшавского университета (Республика Польша).

В частности, за счет ЕС планируют установить современное метеорологическое оборудование, приобрести необходимую спасательную технику и современное снаряжение для украинского и польского спасательных отрядов. Это поможет выполнять поисково-спасательные операции в сверхсложных условиях высокогорья. Часть средств потратят на ремонт и обустройство помещений в пределах задач проекта.

«Этот грант достаточно сложный с точки зрения выполнения. В частности, около 50 процентов грантовых средств будет направлено на ремонт, восстановление и адаптацию помещений обсерватории для нужд спасательных служб и научного центра», - отметил ректор Прикарпатского университета Игорь Цепенда.

По его словам, проект рассчитан на два года, но фактически он должен быть реализован в течение полугода, ведь в условиях высокогорья вести строительные работы можно не более трех месяцев в году.

Партнерами Прикарпатского национального университета в этом проекте является Варшавский университет, Управление ГосЧС Украины в Ивано-Франковской области и Бещадский горной спасательный отдел (г. Сянок, Польша).