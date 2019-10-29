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В Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории зафиксирован повышенный уровень радиации, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 28 октября по сообщению работников гидрометеорологической службы ГосЧС Украины, во время проверки замеров радиационного фона, выявлен повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории ГосЧС, которая расположена по адресу проспект Науки, 39.

В 13:20 личным составом части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГосЧС Украины в ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории. Превышение уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Угрозы персоналу объекта и окружающей среде нет.

29 октября с 9:00 запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС по данному вопросу с привлечением представителей Государственной корпорации Украинское государственное объединение «Радон» с целью дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания.

 
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