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Пограничники Измаильского отряда обнаружили в пункте пропуска «Виноградовка» в Одесской области запрещенную символику – георгиевскую (гвардейскую) ленту.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, ее перевозил гражданин Молдовы, который ехал в Украину на автомобиле. Иностранцу пограничники отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию страны.

По данному факту пограничники также прислали сообщение сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ​​ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.
ForUm

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