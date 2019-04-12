Королевский канадский монетный двор впервые выпустил золотую монету в форме украинской писанки. Об этом сообщается на сайте монетного двора, передает Delo.ua.

Как говорится в сообщении, пятая по счету монетная «Писанка» впервые будет полностью выполнена из золота.

На аверсе монеты традиционно отчеканен профиль королевы Елизаветы II, на реверсе – украинский храм. Вес монеты составляет 58,5 г, она изготовлена из чистого золота и имеет номинал в 250 канадских долларов. Ее выкупная цена — 5 тысяч долларов.

Золотая «Писанка» имеет существенно меньший тираж, чем ее серебряные предшественники — всего будет выпущено 250 монет.

Автором дизайна монеты является канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, который является членом Украинского музея Канады в Торонто.