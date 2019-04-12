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В Эстонии Тартуский уездный суд приговорил к трем с половиной годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Дмитрия Козлова.

Подозрения Козлову, имеющему эстонское и российское гражданство, были предъявлены в ноябре прошлого года, сообщается ежегоднике Полиции безопасности (КаПо), опубликованном в пятницу, 12 апреля, передает ERR.

20 марта этого года Тартуский уездный суд приговорил Козлова к трем с половиной годам тюрьмы за направленные против эстонского государства связи.

Согласно обвинению, ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества, чтобы в том числе получать информацию о зданиях, работниках, транспортных средствах, технике и режиме погранохраны, расположенных в зоне ответственности Лыунаской префектуры и связанных с охраной границы.

 
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