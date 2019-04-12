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Следственным отделом прокуратуры АР Крым установлены полные анкетные и другие учредительные данные всех сотрудников правоохранительных органов, а это более 21 тыс. человек, которые на момент оккупации полуострова работали на разных должностях в правоохранительных органах полуострова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В отношении этих лиц осуществляется досудебное расследование, в ходе которого принимаются все необходимые меры для получения доказательств возможной причастности к совершению государственной измены или других преступлений и принятие законного решения по каждому работнику вышеупомянутых правоохранительных органов.

Прокуратурой АРК осуществляется досудебное расследование в ряде актуальных уголовных производств совершения бывшими работниками 16 правоохранительных органов АР Крым и г. Севастополя (прокуратура, МВД, ДМС, ГПтС, ГФИ и др.) Уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Прокуратура АР Крым прилагает все усилия для обеспечения неотвратимости наказания тех, кто способствовал оккупации Автономной Республики Крым.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, заключающийся в активных действиях по ведению подрывной деятельности. 
ForUm

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