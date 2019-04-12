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В Каменском во время задержания мужчина напал на правоохранителей с ножом и молотком и нанес телесные повреждения 4 полицейским, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

11 апреля в полицию поступило сообщение, что злоумышленник избил гаечным ключом мужчину и женщину. После чего была получена информация, что нападающий находится по месту жительства. Во время его задержания он вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейским.

Злоумышленник напал на правоохранителей с ножом и молотком и нанес телесные повреждения 4 полицейским.

В результате полицейский применил табельное огнестрельное оружие.  Сейчас подозреваемый под конвоем находится в больнице.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов полиция открыла уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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