Кафедра библеистики Санкт-Петербургской духовной академии представила новый сайт по библейской археологии.

Фото: biblical-archaeology.ru

На сайте опубликованы электронные версии учебных пособий по библейской археологии Святой Земли, Малой Азии и Иордании, изданных в 2014 году на DVD-дисках. Также на нем есть описания 42 археологических объектов, которые включают в себя 1350 фотографий и 247 видеороликов.

«Ресурс «Библейская археология» поможет разобраться во многих вопросах, среди которых: Где было место крещения Иисуса Христа? Почему кладка платформы Храмовой горы в Иерусалиме действительно циклопична? Как сегодня выглядят археологические объекты, претендующие на признание их остатками Содома и Гоморры?» – сообщает сайт СПбДА.

В частности, Все представленные на сайте фото- и видеоматериалы сняты преподавателями и студентами кафедры во время обзорных археологических экспедиций, которые проводятся, начиная с 2007 года.