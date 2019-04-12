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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора на дискредитации избирательного процесса президента нашего государства, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Мариуполя на персональных страницах запрещенных социальных сетей размещала материалы с призывами к изменениям государственной границы Украины. Также злоумышленница популяризировала террористические организации «Д/ЛНР».

Накануне выборов президента Украины агитатор в разных группах соцсетей распространила более двенадцати тысяч сообщений с призывами к изменению государственного конституционного строя и вмешательства в избирательный процесс. Деятельность пропагандистки координировали кураторы из временно неподконтрольной территории Украины. Определенную часть материалов для распространения в интернет-сети агитатор получала от представителей так называемого «министерства информации ДНР».

Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства злоумышленницы компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.
ForUm

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