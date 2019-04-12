В Северной Корее прошла первая сессия 14-го Верховного народного собрания. По ее итогам лидера КНДР Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета.

Об этом Укринформ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Помимо этого был выбран новый премьер-министр Северной Кореи — им стал старший член правящей Трудовой партии Ким Чже Рен. Также был избран председатель президиума Верховного народного собрания,— на этот пост назначили Цоя Рен Хэ.

Ким Чен Ын является председателем Государственного совета КНДР с2016 года, председателем Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 года.