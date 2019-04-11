Правоохранители выясняют обстоятельства относительно вероятного похищения ребенка в Шевченковском районе Киева, сообщает пресс-служба столичного главка.

Столичные полицейские после получения такой информации сразу ввели план «Перехват». В настоящее время мальчик находится с отцом, а мать – дает объяснения следователям.

Сегодня около 9:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от заявителя, что он увидел, как неизвестный посадил ребенка в автомобиль на улице Николая Кравченко и уехал.

Оперативный дежурный ввел план «Перехват», а на место происшествия прибыли экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Правоохранители пообщались с очевидцами происшествия.

Установлено, что 4-летнего мальчика забрал его отец-иностранец, работающий в Украине по контракту. В настоящее время продолжается процесс развода между ним и женой. В частности, вчера состоялось заседание в суде, где рассматривался вопрос с кем именно останется ребенок после развода.

Сейчас адвокат мужчины связался с правоохранителями и сообщил, что ребенок находится с отцом, с нем все нормально. В свою очередь полицейские пообщались с матерью мальчика, чтобы выяснять причины инцидента.