Украинцы задекларировали 24 млрд грн своих доходов – это 197% к цифре, которая была на 1 апреля в 2018 году, сообщила ГФС.

Больше всего задекларировано налогооблагаемых доходов в виде: унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд грн), других доходов, подлежащих налогообложению (3,5 млрд грн), от продажи объектов движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн), иностранных доходов (1,1 млрд грн).

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан.

Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей. При этом самые высокие темпы прироста задекларированных сумм – по сравнению с первым кварталом прошлого года – на Закарпатье (32,7%), Донецкой (27,4%), в Одесской (240%) и Полтавской (210%) областях.

Наибольшие суммы НДФЛ к уплате показали Киев (163 млн грн), Николаевская (33,8 млн грн), Харьковская область (33,6 млн грн), Запорожье (33,5 млн грн), Днепропетровская область (30,7 млн грн).

«По темпам прироста НДФЛ по сравнению с прошлым годом первые места занимают Закарпатье (380%), Донецкая (23,8%), Ивано-Франковская и Херсонская область (22,7%), а также – столица (223%). Победителем в личном зачете среди плательщиков можно назвать жителя города Киева, которым согласовано к уплате налоговых обязательств в сумме 30 млн грн с доходов, полученных за рубежом», - отметили в ГФС.

Напомним, до завершения кампании декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году, осталось несколько недель. Последний день подачи декларации - 2 мая.