Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия выразил благодарность Кипрской Церкви за отстаивание позиции межправославного диалога по религиозной ситуации в Украине.
Фото: patriarchia.ru
Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) Сергей Гаврилов встретился с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II в Лимассоле, сообщает patriarchia.ru.
В ходе встречи были затронуты актуальные проблемы, связанные с нарушением прав христиан в мире.
«Мы знаем, что Кипрская Православная Церковь отстаивает позицию межправославного диалога по сложившейся в Украине ситуации, при которой произошло вмешательство светской власти в дела Православной Церкви. Мы благодарны за эту поддержку» отметил, в частности, президент Межпарламентской ассамблеи Православия.
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