Юридическому советнику в администрации 44-го президента США Барака Обамы Грегори Крейгу в ближайшее время могут выдвинуть обвинения из-за его деловых отношений с правительством бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на адвокатов Крейга, передает Радио Свобода.

Согласно сообщению, деятельность Крейга в Украине вызвала интерес спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках его расследования о «российском следе» в президентской кампании США 2016 года.

74-летний Крейг, занимавший ведущие должности в администрациях Клинтона и Обамы, станет первым связанным с Демократической партией лицом, которому предъявлено обвинение по делу расследованием Мюллера.

Возможные обвинения против Крейга касаются его лоббистской работы, которую он выполнял в 2012 году для Януковича. По американским законам о регистрации иностранных агентов (FARA), любое лицо, выполняющее лоббистскую работу для иностранных клиентов, должно зарегистрироваться как иностранный агент. Во время своей работы для украинского президента-беглеца Крейг был партнером в адвокатской конторе Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Грегори Крейг в прошлом году покинул Skadden, а в январе Skadden заплатил 4,6 миллиона долларов штрафа в рамках соглашения с Минюстом США, чтобы избежать уголовного преследования за нарушение закона о регистрации иностранных агентов.

Ранее Мюллер обвинил также Пола Манафорта, бывшего главу избирательного штаба Трампа за его лоббистскую работу в Украине и неуплату налогов на заработанные в Украине деньги. Именно Манафорт связал Крейга с Януковичем.

В марте Манафорт был осужден по обвинению в мошенничестве и в нарушении FARA и получил семь с половиной лет тюремного заключения.