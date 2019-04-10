В аэропорту Тираны (Албания) во вторник группа вооруженных людей в камуфляжной форме напала на самолет «Австрийских авиалиний» (AUA) и похитила из его багажного отсека несколько миллионов евро, которые перевозились в Вену.

В среду албанская полиция задержала подозреваемых в нападении, сообщает Укринформ со ссылкой на Австрийское агентство печати (АРА).

«Албанская полиция задержала четырех подозреваемых в связи с нападением на самолет «Австрийских авиалиний» во вторник после обеда в аэропорту Тираны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое вооруженных людей в масках проникли на территорию международного аэропорта Тираны имени матери Терезы через экстренный въезд для пожарной службы. Они подъехали к пассажирскому авиалайнеру Airbus A320 «Австрийских авиалиний», который уже загрузился. В это время как раз завершалась посадка, все пассажиры были в самолете. Угрожая оружием, злоумышленники заставили лечь на землю работников наземных служб и похитили наличные из багажного отделения. По разным данным, речь идет о сумме от 2 до 10 млн евро.

Во время побега грабителей аэропорта произошла перестрелка с полицией, в результате которой один из преступников был убит, однако остальным удалось скрыться. Их задержали ночью.

По словам пресс-службы AUA Тани Грубер, ни пассажиры, ни экипаж самолета в результате нападения не пострадали. Большинство из них даже ничего не знали об ограблении. Авиалайнер вылетел в Вену с 3-часовым опозданием.