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Літак Зеленського вилетів з Анкари до Тирани

Літак Зеленського вилетів з Анкари до Тирани

Президентський літак Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise вилетів о 19:30 з Міжнародного аеропорту Есенбога біля столиці Туреччини Анкари і направився до Тирани.

Як повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav", прибуття президентського борту до столиці Албанії очікується о 21:25.

Як повідомлялося, президент України Зеленський прибув до Анкари цим же бортом у четвер опівдні і провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він повідомив, що у п’ятницю, 16 травня, разом з Ердоганом візьме участі в саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться у Тирані та збере понад 40 лідерів країн.

Теги:

АнкараТиранаВолодимир Зеленський
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