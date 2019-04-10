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В России провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении 20 украинских военнопленных моряков, сообщил адвокат Николай Полозов.

В отношении еще  четырех экспертизу проведут до конца текущей недели, написал он в Facebook.

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«Вопреки возражениям защиты, экспертиза все равно была следствием назначена и проведена. Также следствие отказало в удовлетворении ходатайств всех адвокатов нашей команды о присутствии при проведении экспертизы для оказания юридической помощи военнопленным», - сообщил адвокат, добавив, что данные действия следствия будут обжалованы.

Судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе. Точные даты пока Лефортовским районным судом Москвы не назначены. Ориентировочно 16-17 апреля.

Напомни, в марте в РФ назначили психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 украинским военнопленным морякам.
ForUm

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