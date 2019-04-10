В России провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении 20 украинских военнопленных моряков, сообщил адвокат Николай Полозов.

В отношении еще четырех экспертизу проведут до конца текущей недели, написал он в Facebook.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnikolay.polozov%2Fposts%2F2226890390709678&width=500" width="500" height="415" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

«Вопреки возражениям защиты, экспертиза все равно была следствием назначена и проведена. Также следствие отказало в удовлетворении ходатайств всех адвокатов нашей команды о присутствии при проведении экспертизы для оказания юридической помощи военнопленным», - сообщил адвокат, добавив, что данные действия следствия будут обжалованы.

Судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе. Точные даты пока Лефортовским районным судом Москвы не назначены. Ориентировочно 16-17 апреля.

Напомни, в марте в РФ назначили психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 украинским военнопленным морякам.