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Шевченковский суд Киева закрыл административные производства в отношении активиста общественного объединения «Відсіч» Леонида Овчаренко.

Об этом заявил сам Овчаренко, сообщает Укринформ.

«Только что состоялось второе заседание по обвинению меня в проведении незаконной агитации. Судья сказала, что она рассмотрела те видеодоказательства, которые предоставила полиция, и не увидела там никаких следов ведения какой-либо агитации. И поэтому она была вынуждена закрыть это дело за отсутствием состава административного правонарушения», - заявил Овчаренко.

Активист также сообщил, что намерен вернуть конфискованные полицией вещи - листовки и каркас от палатки.

Заседание по «ведению незаконной агитации» продолжалось параллельно с рассмотрением дела относительно «злостного неповиновения» без присутствия активиста и защитника.

Дело о «злостном неповиновении» суд также постановил закрыть.

«Производство по административному делу закрыть в связи с отсутствием в действиях Овчаренко состава административного правонарушения», - заявила судья Елена Пихур.

Напомним, 7 апреля в центре Киев полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.
ForUm

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