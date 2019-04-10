За минувшие сутки, 9 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции наших войск девять раз:
из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь;
из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Пески;
из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Широкино;
дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Гнутово;
дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка;
со станковых противотанковых гранатометов - в районе поселка городского типа Верхнеторецкое;
из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции наших войск четыре раза:
из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка;
из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;
дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 9 апреля один оккупант был уничтожен, четверо - ранены.
С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе населенного пункта Пески.
Потерь среди личного состава нет.
На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.
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