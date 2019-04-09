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Подольский районный суд города Киева отменил председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву вторую часть штрафа на 1,362 млрд грн за якобы нарушение таможенных правил. Такое решение от 3 апреля 2019 года обнародовали в Едином госреестре судебных решений, сообщает 112 Украина.

Также суд постановил закрыть дело о нарушении таможенных правил, так как в действиях Коолєва нет состава нарушения, предусмотренного ст. 485 Таможенного кодекса Украины.

Решение Подольского суда может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его оглашения.

Напомним, Государственная фискальная служба оштрафовала Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

По официальной версии, штраф был выписан из-за того, что «Нафтогаз» не предоставил нужный пакет документов для растаможки поставок российского газа в 2015 году, нарушив таким образом таможенные правила.

Руководитель Энергетической таможни Украины Игорь Пиковский уточнил, что санкции применяются к НАК «Нафтогаз Украины» как юридическому лицу, а не персонально к Коболеву.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» обжаловал штраф в суде.

23 июля 2018 года Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение Энергетической таможни ГФС оштрафовать Коболева на 7 миллиардов гривен.
ForUm

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