Служба безопасности Украины получила обращение центра «Миротворец» о финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского со стороны российских спецслужб и займется этим вопросом. Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Интерфакс.

В своем обращении, опубликованном в Twitter 7 апреля, «Миротворец» заявляет, что в феврале получил сведения, согласно которым «спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации принимают непосредственное участие в финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского».

Звернення Центру «Миротворець» до Ради Національної безпеки України, Служби безпеки України та Верховної Ради України pic.twitter.com/w94N8hMwbD — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) 7 апреля 2019 г.





Это обращение адресовано СБУ, Совету национальной безопасности и обороны Украины и Верховной Раде.

СНБО уже отреагировал на него, заявив, что не может проверить представленную информацию, поскольку не уполномочен осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году, позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.